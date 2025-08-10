Jasmine Paolini in crisi, Raffaella Reggi svela: cosa c'è dietro

Un anno fa Jasmine Paolini festeggiava l’ingresso in Top-5 nel ranking Wta. Oggi, dopo due finali Slam e un 2023 da sogno, la 29enne toscana rischia di uscire dalla Top-10, fatica a ritrovare il suo tennis e ha cambiato due allenatori in pochi mesi: via Renzo Furlan, poi Marc Lopez dopo tre mesi, ora in campo con Federico Gaio fino agli Us Open.

Per Raffaella Reggi, ex numero 13 del mondo e oggi voce del tennis su Sky, il nodo principale è fisico: “Gioca di fretta, spinge a tutta senza quella costruzione di colpi prima ineccepibile. Deve ritrovare l’equilibrio e quindi il sorriso, la leggerezza, la vera Jas, che oggi è spenta”, premette.

Il cambio continuo di coach, secondo l’ex campionessa, ha pesato: “Non è semplice sostituire qualcuno come Furlan che aveva sempre creduto così tanto in lei e l’aveva costruita, portandola nelle Top-5 con tennis intelligente, di personalità. Cambiare così spesso allenatore aumenta i dubbi e la confusione. Con Renzo, che non sta alla mercè di nessuno, Jas aveva solo un punto di riferimento, una guida sicura”, rimarca forse con un piccolo di rimpianto per l'avvicendamento.