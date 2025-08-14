Rosenkranz, vince il primo set e va a farsi una doccia: squalificato

Dal Challenger di Chersonissos arriva una vicenda curiosa, destinata a far discutere. Protagonista il tedesco Mats Rosenkranz, numero 336 del ranking, che dopo aver vinto il primo set contro l’italiano Pietro Orlando Fellin ha deciso di lasciare il campo per… farsi una doccia. Il caldo opprimente di Creta, con temperature oltre i 35 gradi, lo aveva spinto a cercare refrigerio negli spogliatoi. Una scelta che, però, gli è costata carissima: al rientro, infatti, ha scoperto di essere stato squalificato.

Il regolamento è chiaro: non è consentito allontanarsi dal campo per motivi non previsti, e una doccia non rientra tra le pause ammesse. L’arbitro ha chiamato il supervisore, che ha confermato la violazione del codice. Risultato: partita interrotta e vittoria a tavolino per Fellin, che ha così conquistato l’accesso ai quarti di finale senza dover giocare il secondo set. Rosenkranz, visibilmente sorpreso, ha ammesso di non conoscere questa norma e di aver agito d’impulso, pensando di poter riprendere il match più fresco e competitivo. In realtà, esisteva già un precedente: nel 2022 l’americano Nicolas Moreno de Alboran era incappato nello stesso errore durante un Challenger a Siviglia.