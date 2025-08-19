Jannik Sinner, decisione clamorosa agli Us Open: a cosa rinuncia

Ora è ufficiale: Jannik Sinner non farà il doppio misto degli Us Open, con Katerina Siniakova. Dopo il malessere che lo ha costretto al ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, il n.1 del mondo aveva parlato di due giorni di riposo per recuperare in vista dello Slam americano, ma ancora stamattina lo staff di Sinner non aveva definitivamente sciolto la riserva sulla partecipazione alla nuova formula reintrodotta a Flushing Meadow. Ora, gli Us Open hanno definitivamente tolto la coppia Sinner-Siniakova dal tabellone del doppio misto, dove avrebbe dovuto affrontare la coppia Zverev-Bencic, sostituendola con il duo americano Collins-Harrison. Anche Jasmine Paolini ha rinunciato dopo essersi qualificata alla finale di Cincinnati, persa con Iga Swiatek, e al suo posto al fianco di Lorenzo Musetti ci sarà l'americana Caty Mc Nally.

Nel frattempo anche se costretto ad abbandonare la finale a Cincinnati, Jannik Sinner mantiene un vantaggio confortevole (quasi 2.000 punti) su Carlos Alcaraz nella nuova classifica Atp pubblicata oggi. Dietro l'italiano, lo spagnolo approfitta del suo ottavo titolo in carriera in un Masters 1000 per scavare il fossato con gli avversari prima dell'inizio dell'Us Open alla fine della settimana: Alexander Zverev (3o) è a più di 3.000 punti e Taylor Fritz (4o) a 5.000 unità. Non c'è nessun cambiamento tra i primi otto, il russo Karen Khachanov sale al 9o posto (+3) a spese soprattutto del danese Holger Rune, che esce dalla Top 10 (11o, -2).