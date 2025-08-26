Carlos Alcaraz, "terribile": come si presenta gli Us Open

Vince e convince in campo Carlos Alcaraz, ma viene massacrato sui social per il nuovo look esibito a Flushing Meadows. Lo spagnolo numero 2 comincia la "caccia" a Jannik Sinner, detentore degli Us Open in carica, e al suo primo posto nel ranking Atp nel migliore dei modi superando in tre set l'americano Reilly Opelka (6-4 7-5 6-4) dopo 2 ore e 6 minuti di gioco e mettendo in mostra una forma smagliante.

Il gigante (alto 2,11 metri) padrone di casa, numero 67 al mondo, ha giocato al suo meglio ma il 22enne fenomeno di Murcia ha fatto valere il suo enorme talento, servendo benissimo (nel primo set non ha perso un solo punto) e salvandosi con classe nelle poche situazioni critiche. Al secondo turno Carlitos affronterà l'italiano Mattia Bellucci.

Carlos Alcaraz is literally a walking cheat code.



How is this even fair?pic.twitter.com/Kt5spYzfo7 — Swish Tennis (@Zwxsh) August 26, 2025

Ad attirare le critiche dei severissimi tifosi sui social è però il look esibito a New York: canotta, pantaloncini e scarpe color prugna e soprattutto rapato a zero. Una versione "skinny" o "da marine", per restare in territorio a stelle e strisce, giudicata "terribile" da molti tifosi e da qualche collega come Frances Tiafoe, che lo ha simpaticamente bacchettato in conferenza stampa: "E' decisamente orribile... ma è mio amico". E spopola su X anche un fotomontaggio che vede Sinner rasato e la scritta: "Carlos Alcaraz: Questo nuovo look mi garantisce il titolo degli Us Open. Jannik Sinner: Tienimi la birra".

In realtà il nuovo taglio di capelli non è stato voluto: "Mi sono fatto un taglio di capelli che non mi stava molto bene e ho dovuto radermi completamente", ha spiegato Carlos. Secondo quanto raccontato da Feliciano Lopez alla ESPN, è stato suo fratello Alvaro a rasargli i capelli e, aggiunge, è solo per puro miracolo non li ha tinti di biondo. A fine match anche l'intervistatrice ha chiesto ad Alcaraz un commento sul nuovo look: "Penso che dovrei chiedere alla gente se piace o meno". E giù applausi del pubblico.

Alcaraz after beating Opelka at the U.S. Open



“You look faster out here. Was it the hair cut?”



Carlos: “I gotta ask the people if they like the new haircut or not. Do you like it guys?”



*crowd roars*



Carlos: “I think they like it”



pic.twitter.com/94umFQYMbG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 26, 2025



