Sinner, "3 o 4 posti sicuri": la rivelazione agli Us Open

di Roberto Tortoravenerdì 29 agosto 2025
2' di lettura

A chi credeva che Sinner potesse essere claudicante e sfiancato mentalmente a New York, lui ha risposto finora con due partite dominanti in cui è sembrato nuovamente a proprio agio con quella che, di fondo, è la sua superficie preferita.

E quando parla con la stampa, Sinner conferma le sue good vibes: “Cerco di giocare il miglior tennis possibile. Le partite del primo turno sono sempre diverse. Sono molto contento di aver gestito al meglio quelle partite. Quando sei in vantaggio di due set e un break, cerco di servire al meglio. Ho avuto la sensazione che entrambi non abbiamo servito bene. Ho risposto molto bene, soprattutto sulla seconda di servizio. Sono molto contento di oggi. Ovviamente punto a migliorare il servizio. Ma onestamente per il resto mi sento abbastanza a mio agio".

Contro Popyrin ha dovuto lottare “solo” per due ore e un minuto, chiudendo la sfida con tre set di fila portati a casa (6-3; 6-2; 6-2). Con grande tranquillità è riuscito a vincere mettendo poche prime in campo (51%) ma risultando impeccabile sulle palle break (5 su 5 annullate) e giocando alla grande in risposta.

Anche l’alimentazione fa parte dei segreti di Sinner ed il numero uno al mondo non lascia nulla al caso nemmeno nella grande mela, come da lui stesso rivelato: "Non sono superstizioso, ma conosco alcuni ottimi ristoranti italiani qui. Ho 3 o 4 ristoranti dove ci alterniamo un po'. Devo sempre andare nei posti sicuri per non avere problemi nei giorni successivi. New York offre ottimi ristoranti. La gente è molto gentile. Grazie per il supporto. Significa molto per me. Vedremo come andrà il prossimo round”. Sinner ha vinto 41 delle ultime prime 50 partite in uno Slam sul cemento, stesso record di Roger Federer. Sul duro Jannik ha infilato 23 vittorie di fila ed è la quinta striscia più lunga di sempre. Meglio di lui solo lo svizzero, Djokovic, Lendl e McEnroe. Se questo non è un campione…

