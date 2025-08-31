Milan sprint per Dovbyk e Gomez

Ultimi due giorni del (troppo) lungo mercato estivo in cui si chiudono, per forza di cose, gli affari costruiti nelle scorse settimane. È il caso di Hojlund (22 anni) atteso oggi a Napoli per le visite mediche e la firma sul maxi contratto, un quinquennale da 5 milioni di euro più bonus che spiega la natura dell’operazione. Il danese è qualcosa in più di un vice-Lukaku, almeno in prospettiva futura. Cifre importanti anche per il cartellino: al Manchester United vanno 6 milioni per il prestito più 44 per il riscatto che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League, più il 5% sulla futura rivendita.

Nell’accordo è presente una clausola da 85 milioni. Chiuso anche Elmas (25), ora il Napoli potrebbe concentrarsi su Brescianini (25) dall’Atalanta e Juanlu Sanchez (22) dal Siviglia per chiudere un mercato davvero importante. Uno dei nomi circolati per l’attacco di Conte era Kean (25), ma non se ne è fatto nulla data la promessa di rinnovo con la Fiorentina. Eccola, ufficializzata fino al 2029 a 4,5 milioni netti a stagione con l’innalzamento della clausola, sempre valida nei primi 15 giorni di luglio ma ora anche per l'Italia, da 52 a 62 milioni. La Viola ufficializza anche l’arrivo di Nicolussi Caviglia (25) dal Venezia in prestito (1 milione) con obbligo di riscatto (7 milioni) al raggiungimento del 50% delle presenze in questa stagione. Taremi (33) si è convinto dell’Olympiacos che gli ha proposto un contratto biennale. I 2,5 milioni che incassa l’Inter potrebbero essere girati al giocatore come buonuscita (praticamente uno dei due stipendi che doveva ancora guadagnare, al netto dei primi due mesi già pagati), ma generano comunque una plusvalenza. Ora l’Inter ha alleggerito la rosa di tutti gli esuberi e rimane vigile su eventuali occasioni di mercato dell'ultimo giorno. Lookman? Mistero. Percassi dice che «la posizione dell’Atalanta è stata molto chiara» e che «non ci aspettiamo grandi novità», ma non si capisce cosa ne sarà del giocatore. Fronte Roma, arriva Tsimikas (29) dal Liverpool in prestito secco: sarà il vice-Angelino.



Per lo scambio Dovbyk (28)-Gimenez (24) cresce il pessimismo: il messicano non è convinto e vorrebbe giocarsi le proprie carte in rossonero. Il Milan si sta concentrando sulla ricerca di un difensore centrale, essenziale per il (tardivo) cambio di modulo imposto da Allegri. Akanji (30) vuole giocare la Champions League e sta dando priorità al Tottenham, per cui Tare ha chiesto Gomez (28) al Liverpool. Su Musah (22) la decisione è rimandata a oggi: l’Atalanta aspetta e, nel caso, verserà 25 milioni al Milan. Colpo low-cost per il Como in difesa: Diego Carlos, 32 anni, brasiliano, dal Fenerbahce per 3 milioni.