Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Nico Gonzalez, la scelta dell'Atletico è una bomba sulla Juventus

giovedì 30 aprile 2026
Nico Gonzalez, la scelta dell'Atletico è una bomba sulla Juventus

1' di lettura

Poteva essere una plusvalenza di 12 milioni. La realtà, però, è che sono soldi andati in fumo per la Juve, dato che l’Atletico Madrid a fine stagione non riscatterà Nico Gonzalez, destinato a tornare alla Continassa per il ritiro estivo bianconero. L’esterno argentino, attualmente in prestito nel club colchonero, si è fermato per un problema muscolare accusato in allenamento, un infortunio che lo costringerà a restare ai box per alcune settimane e che rischia di pesare in modo significativo sul finale di stagione.

Il tempismo è tutt’altro che favorevole, dato che il classe 1998 dovrà saltare appuntamenti decisivi, tra cui la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Arsenal — mercoledì l’andata al Wanda Metropolitano è finita 1-1 — e soprattutto vede allontanarsi la possibilità di raggiungere il numero di presenze necessario per far scattare l’obbligo di riscatto.

Milan, addio Rafa Leao? Ecco chi arriva in rossonero: 3 nomi al top

Rafa Leao ha deluso tutti, anche quest’anno. Il Milan non è mai stato così convinto di metterlo sul ...

L’intesa tra Juventus e Atlético prevedeva infatti un’opzione di acquisto da 32 milioni di euro, destinata a diventare vincolante al raggiungimento della 21esima presenza stagionale da almeno 45 minuti. Al momento González è fermo a 16 apparizioni e, considerando uno stop stimato tra le tre e le quattro settimane, appare improbabile che riesca a colmare il gap entro la fine della stagione. Ci rimette così la Juve, che sarà costretta a riaccogliere l’ex Fiorentina. Il trasferimento definitivo avrebbe infatti garantito una plusvalenza superiore agli 11 milioni di euro, utile per sistemare i conti e pianificare le prossime operazioni di mercato, soldi che però non sono destinati ad arrivare.

Juve, lo sgambetto di Spalletti: chi vuole prendersi dal Milan

Luciano Spalletti ha rilanciato la Juve e ora, dopo il rinnovo per due anni con la Vecchia Signora, vuole disputare una ...
tag
juventus
atletico madrid
nico gonzalez
calciomercato

Primo rinforzo? Juve, colpo in difesa: arriva Ordonez, le cifre dell'operazione

Nuovo rinforzo Juve, il pizzino di Christian Vieri: il nome del prossimo attaccante

Scandalo-arbitri Rocchi, lo scandalo arbitri? Perché Napoli e Milan vogliono arrivare secondi

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, clamorosa presa di coscienza: "Non sono al suo livello"

Jannik Sinner, clamorosa presa di coscienza: "Non sono al suo livello"

Lorenzo Pastuglia
Sinner sotto choc per Jodar: "Ho una impressione..."

Sinner sotto choc per Jodar: "Ho una impressione..."

Roberto Tortora
Otto e mezzo, Gravina sconcertante: "Politica? Tendo a sinistra. Perché non ho fallito"

Otto e mezzo, Gravina sconcertante: "Politica? Tendo a sinistra. Perché non ho fallito"

Gianluca Rocchi e gli incontri a San Siro, clamoroso Del Piero: il suo volto

Gianluca Rocchi e gli incontri a San Siro, clamoroso Del Piero: il suo volto

Redazione