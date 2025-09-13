Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

Antonella Palmisano d'argento nella 35 km di marcia che si è disputata ai Mondiali di Tokyo. La marciatrice azzurra è arrivata seconda dopo la spagnola Maria Perez. Terza Maria Torres (Ecuador). "Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava e sono anche contenta che abbia vinto Maria Perez, un'amica vera: al suo cambio di ritmo non ci sono stata ma posso dire ancora la mia".

E' il commento subito dopo la gara. "Maria mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell'anno scorso (Olimpiadi di Parigi, ndr) e ci siamo anche allenate insieme - ha aggiunto la marciatrice pugliese di Mottola tesserata per le Fiamme Gialle al suo terzo podio iridato dopo le medaglie di bronzo del 2017 e 2023 -. Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. E' bello vedere gente in questo stadio, che avevo trovato vuoto ai Giochi (durante la premiazione di Tokyo 2020). Quella dei 35 km e' una sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi (ex marciatore), e sono felice anche per lui". Nella gara vinta da Perez (2 ore 39'01) davanti a Palmisano (2 ore 42'24) e all'ecuadoregna Paula Milena Torres (2 ore 42'44/record nazionale), undicesima Nicole Colombi (2 ore 51'04) e solo diciassettesima Eleonora Giorgi (2 ore 58'50) penalizzata da una sosta di tre minuti e mezzo a seguito del terzo richiamo dei giudici per marcia irregolare.