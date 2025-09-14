Iapichino sotto choc: niente finale

In un’ottima prima giornata per l’Italia, con due argenti e un bronzo conquistati, c’è però da registrare un clamoroso flop azzurro. Quella di Larissa Iapichino, che a Tokyo doveva essere medaglia sicura. Soltanto venti giorni fa aveva vinto le finali di Diamond League, nell’ultimo anno non aveva praticamente sbagliato una gara. E invece ai Mondiali è andato tutto per il verso storto: Iapichino ha incredibilmente mancato l’accesso alla finale del salto in lungo femminile.

La figlia di Fiona May non è andata oltre il 6.56 fatto registrare al secondo dei tre tentativi, chiudendo in quindicesima posizione e mancando di quattro centimetri l’ingresso in finale. Tanto nervosismo durante la gara per Larissa, che ha anche battibeccato con il papà-coach. «In questo momento sono un po’ sotto choc», ha dichiarato a caldo l’azzurra ai microfoni di Rai Sport. «È come se stessi vivendo un incubo, non è stato il Mondiale che volevo. La mia gara si commenta da sola. Non è il momento di fare analisi, lo farò quando sarò più lucida». Adesso sarà tempo di leccarsi le ferite, poi dovrà ripartire.