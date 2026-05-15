Dario Carotenuto, insulti grillini contro Libero: "Disgustosi, trombettieri, organo di regime"

Dario Carotenuto santo subito. I senatori del Movimento Cinque Stelle, con una dura nota diffusa alle agenzie di stampa, hanno espresso il loro sdegno circa un articolo pubblicato oggi, venerdì 15 maggio, su Libero. Nel pezzo si dava notizia della partenza del deputato grillino a bordo della Flotilla in direzione Gaza. "Il Circo-Flotilla, ieri salpato di nuovo dalla Turchia al solo scopo di essere bloccato ben prima di Gaza – lasciar galleggiare in cambusa gli aiuti è ormai un classico – annovera un nuovo calibro"., l'incipit dell'articolo firmato da Alessandro Gonzato. Ed è bastato per scatenare la furia dei pentastellati con attacchi ad personam in barba al diritto di cronaca e di critica. Insomma: sono tornati quelli del "Vaffa", quelli del "giornalista pennivendolo".

"L'articolo pubblicato da Libero in cui si attacca il nostro collega Dario Carotenuto, imbarcato sulla Flotilla, è disgustoso - hanno spiegato i senatori pentastellati in una nota -. Quando uno solo dei trombettieri di questo governo stipendiati da Angelucci, uno che a tempo perso fa il parlamentare senza mettere piede mai in Parlamento ma intascando soldi pubblici, farà una scelta che esprimerà un decimo della coerenza e del coraggio di quella che ha fatto Carotenuto insieme agli altri della Flotilla, allora ne riparleremo. Fino a quel momento Libero si confermerà quello che è: un organo di regime, anche di livello molto basso. Senza finanziamento pubblico a reddito zero ci sarebbero Sechi e Gonzato. Solidarietà a Dario e a tutti coloro che ci sono imbarcati e - ha poi concluso - che con il loro gesto ci ricordano che il genocidio a Gaza è ancora in corso sotto gli occhi del mondo". Tradotto: vietato criticare uno dei loro. Soprattutto se si aggrega al circo pro-Pal. Altrimenti volano insulti...