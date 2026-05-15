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FdI inchioda Giuseppe Conte: "Gli italiani ricordano", cosa diceva nel 2021

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venerdì 15 maggio 2026
FdI inchioda Giuseppe Conte: "Gli italiani ricordano", cosa diceva nel 2021

2' di lettura

Giuseppe Conte, specialista in giravolte. Così come di incoerenza. Da presidente del Consiglio l'ex avvocato del popolo è stato il volto principale del primo lockdown che ha chiuso tutto il Paese nel tentativo - fallimentare - di gestire la pandemia da covid 19. Ma, a distanza di cinque anni, il leader del Movimento Cinque Stelle sta pian piano rinnegando tutto quello che aveva dichiarato in pubblica piazza. 

"Per quanto riguarda l'obbligo secco vaccinale... non è che avendo scelto oggi una strada, da un momento all'altro si cambia. Se sarà necessario però dobbiamo considerarlo. Con estrema ratio, dobbiamo considerarlo", aveva detto nel 2021. Poi, a quanto pare, nel 2026 qualcosa nel suo racconto è cambiato. "E addirittura poi dell'obbligo vaccinale over 50, voglio essere onesto... noi sostenevamo il governo Draghi, quindi abbiamo dovuto sottoscrivere queste misure che arrivavano anche in Parlamento, questi decreti. Quello su cui invece non sono stato d'accordo, che secondo me ha rotto un po' il patto, sarebbe stato l'obbligo vaccinale over 50. Ho visto dell'accanimento".

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L'account social di Fratelli d'Italia ha rilanciato i due video su X sottolineato l'incoerenza del leader pentastellato: "Conte, potrai rinnegare tutto ciò che di nefasto hai fatto, ma gli italiani lo ricorderanno sempre. Neanche il Superbonus riuscirebbe a 'ristrutturare' una faccia di bronzo così".

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