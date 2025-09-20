Libero logo
Milan, ansia per Rafa Leao: fermo da 33 giorni, voci inquietanti

di Andrea Carrabinosabato 20 settembre 2025
"Leao speriamo di averlo a disposizione con il Napoli. Con il Lecce sicuramente non ci sarà. Pulisic sta molto meglio, è entrato bene. È un giocatore veramente bravo. Domani deciderò se farlo partire dall'inizio, martedì abbiamo un'altra partita importa da dentro e fuori. I cambi quando sono entrati hanno un apporto molto importante alla squadra, Ricci e gli altri hanno fatto molto bene. L'importante è l'obiettivo finale: entrare nelle prime quattro facendo un passettino alla volta".

Nel corso della conferenza stampa pre-Udinese, Massimiliano Allegri ha cercato di rassicurare i tifosi circa le condizioni di salute di Rafa Leao. Ma l'attaccante portoghese non si è praticamente mai visto in questo inizio di stagione dei rossoneri. L'ex Lille è fermo dal 17 agosto, in totale 33 giorni lontano dai campi. I rossoneri sperano di riavere l’attaccante portoghese per l’impegno in trasferta contro la Juventus, una gara dal grande peso sia in classifica che sul piano emotivo.

L'ex tecnico della Juventus, per sopperire alla sua assenza, ha optato per la soluzione Gimenez. Il messicano, però, nell'ultima partita in casa con il Bologna ha fallito diverse occasioni da gol facendo rumoreggiare San Siro. Al suo posto è subentrato Nkunku, che si era procurato il rigore poi tolto ingiustamente dall'arbitro Marcenaro e dalla squadra Var.

