Milan-Bologna, l'audio del Var: rigore annullato, come nasce il disastro

Ora è sempre l'Aia ha deciso di pubblicare l' audio della Sala Var e il successivo confronto tra Fabbri e Marcenaro, rendendo evidente il "blackout" sull'episodio che non ha influito sul risultato finale (il Milan ha vinto comunque 1-0) ma ha comunque portato all'espulsione per proteste del mister Massimiliano Allegri .

Fabbri sorvola sul primo fallo di Lukumi ("Lui lascia andare qui", "no, no, quell’altro ha fischiato", spiega riferendosi alla decisione in campo di Marcenaro), quindi sottolinea un possibile fallo di mano di Nkunku in caduta e per finire analizza l'intervento di Freuler, l'ultimo: "E' l’attaccante che va verso il difensore, che ha il piede fermo". A Marcenaro che chiede un giudizio sul primo intervento, Fabbri assicura: "Non è niente, è l’attaccante che allarga la gamba". Più suggestivo nel caso del secondo contatto: "Te lo farei rivedere. Il difendente ha il piede a terra ed è Nkunku che lo calcia". Marcenaro appare dubbioso, Fabbri insiste: "Non è fallo, ha il piede a terra, è Nkunku che lo calcia". E così si arriva al "Per me niente" e all'annullamento del rigore per lo sconcerto dei tifosi presenti a San Siro e soprattutto quelli davanti alla tv a casa, che hanno avuto tutto il tempo di rivedere al replay i due falli.