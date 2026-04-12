Robert Lewandowski, guerra tra Milan e Juve: cosa può accadere

Tutto è possibile, nel futuro di Robert Lewandowski. Compreso l'approdo in Serie A: Milan e Juve sono in pole-position, nel caso in cui il polacco decidesse di non firmare il rinnovo col Barcellona.

La situazione resta in evoluzione e il destino dell’attaccante ruota attorno a una decisione che potrebbe arrivare a breve. Il contratto con il Barcellona è in scadenza e, se da un lato l’esperienza in Liga continua a soddisfarlo, dall’altro prende quota l’idea di una nuova sfida internazionale a fine carriera. A quasi 38 anni, Lewandowski sta valutando attentamente ogni scenario, consapevole di poter ancora fare la differenza ad alti livelli.

In Italia, come accennato in premessa, Juventus e Milan monitorano la situazione con attenzione. L’eventualità di ingaggiare un bomber di tale calibro a parametro zero resta un'opportunità, un nome che potrebbe innescare una guerra di mercato tra le due società. Sullo sfondo restano anche piste alternative: dagli Stati Uniti, con i Chicago Fire, fino alle offerte economicamente molto allettanti provenienti dalla Saudi Pro League.

A influenzare il quadro è anche la strategia del club catalano. Il presidente Joan Laporta ha espresso chiaramente l’intenzione di inserire un nuovo attaccante di primo piano nella rosa, con Harry Kane indicato come principale obiettivo. Una mossa che, inevitabilmente, alimenta le speranze delle pretendenti europee.