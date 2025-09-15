Milan-Bologna, chi è Matteo Marcenaro: ciò che tutti scordano sull'arbitro che ha tolto il rigore

La prima vittoria del Milan in casa contro il Bologna è costata un'espulsione sul finale a Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juventus è andato su tutte le furie dopo un rigore solare negato dal Var su un contatto ai danni del neo entrato Nkunku. Il mister, come è spesso accaduto nelle scorse stagioni, si è tolto la giacca e ha scatenato un putiferio contro il quarto uomo. Così l’arbitro della gara Matteo Marcenaro ha sventolato il cartellino rosso che ha estromesso il livornese dalle battute finali dell'incontro. "L'espulsione? Niente di che. C'è stato l'episodio del rigore, ho avuto da ridire col quarto uomo e per fortuna la giacca mi ha salvato", ha spiegato Allegri nel post-partita.

Non è la prima volta che Max Allegri ha avuto da ridire contro l'arbitro Marcenaro. I tifosi juventini ricordano alla perfezione un Juventus contro Salernitana giocato all'Allianza Stadium l'11 settembre del 2022. Quella fu una partita ricca di polemiche, con il direttore di gara che annullò il gol vittoria di Arkadiusz Milik al 95esimo per fuorigioco dell'ex Napoli. Peccato che le telecamere in campo non avevano ripreso Antonio Candreva che teneva in gioco l'attaccante polacco.