Jannik Sinner, lo sfogo di Giacomo Naldi: "A differenza di altre persone..."

“Non ho mai voluto commentare quanto è successo col team Sinner e continuerò a non farlo – ha spiegato -. Anche se è una vicenda che mi ha fatto male, umanamente e professionalmente, ma con Sinner siamo in buoni rapporti".

L'ex fisioterapista di Jannik Sinner, Giacomo Naldi, è tornato a parlare dopo tutte le polemiche scoppiate per via del caso Clostebol che l'ha visto suo malgrado protagonista in quanto suo fisioterapista. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è sfogato così: “Con Sinner abbiamo parlato, è stato cordiale, ci siamo raccontati cose private. Al di là di tutto, resta il rapporto umano dopo un caso che ci ha coinvolti ed è stata solo una sfortunata serie di coincidenze, ne siamo consapevoli. Ho visto Cahill, che è sempre stato molto amabile, ho incrociato Ferrara. Io vengo dal basket (per anni ha lavorato alla Virtus Bologna, ndr), ho sempre cercato di portare anche nel team Sinner lo spirito di gruppo ed è una delle cose che più è stata apprezzata. Anche se la collaborazione si è interrotta non c’è nessun rancore".