Jannik Sinner, gioco sporco di Cilic: come prova a farlo sbroccare

Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell'impianto cinese (campi in cemento) che ha ospitato il torneo olimpico del 2008, ha battuto al primo turno il croato Marin Cilic, 97 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-2. Agli ottavi di finale Sinner sfiderà il francese Terence Atmane, 68° della classifica Atp, proveniente dalle qualificazioni, vincitore al debutto contro la wild card cinese Zhizhen Zhang per 6-4 6-2.

"Ho cercato di mettere molta concentrazione soprattutto nelle partite di primo turno, dove molte cose possono andare nel verso sbagliato, devi trovare il ritmo, valutare il tempo e la velocità del campo. Oggi c'è stata una grande performance, ho cercato di prepararmi al meglio, sono arrivato prestissimo per abituarmi alle condizioni. Sono molto contento di aver offerto questo genere di performance, lui è un giocatore di alto livello, sono riuscito a brekkarlo abbastanza presto in entrambi i set e questo mi ha dato fiducia". Così Sinner dopo il successo contro Cilic. "Penso molto al servizio in questo periodo, a volte sono un po' lento - ha aggiunto - Spero che diventi sempre più automatico. Sono contento di poter lavorare sulle cose e di avere un grande team al mio fianco, si continua a spingere".