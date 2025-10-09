Novak Djokovic vomita ancora in campo. Poi, un gesto clamoroso

In primis ha accusato un problema alla caviglia, tanto da richiedere l’intervento del fisioterapista, e poi un attacco di nausea in campo, episodio già capitato nel precedente match contro Yannick Hanfmann . Nonostante le difficoltà, il serbo ha mantenuto lucidità e determinazione, riuscendo a controllare la partita e a guadagnarsi un posto nei quarti di finale.

Novak Djokovic ha vissuto una vera prova di resistenza negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai , superando Jaume Munar al termine di un match estenuante in tre set. Il tennista serbo, già 24 volte campione Slam, ha dovuto fronteggiare condizioni estremamente difficili a causa del caldo intenso e dell’umidità elevata, che gli hanno provocato malesseri fisici durante l’incontro.

Il caldo soffocante e l’umidità estrema di Shanghai stanno mettendo a dura prova i tennisti. Dopo la vittor...

Durante il match, Djokovic ha avuto un momento particolare quando ha dovuto affrontare il malessere legato al vomito. Quando uno dei raccattapalle si è avvicinato per pulire il campo, Djokovic ha deciso di prendere personalmente in mano l’asciugamano, mostrando un gesto di indipendenza e responsabilità. Successivamente, ha anche chiesto scusa all’avversario per il ritardo causato dall’episodio, dicendo: “Scusa se ti ho fatto perdere tempo, amico, devo ripulirmi dal vomito”.

Nonostante le difficoltà fisiche, Djokovic ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza e la capacità di affrontare situazioni critiche con professionalità, unendo talento, esperienza e fair play. Il percorso a Shanghai continua. Il serbo ha oggi affrontato il belga Zizou Bergs per un posto in semifinale, battendolo con il punteggio di 6-3 7-5 (e ora se la vedrà con il monegasco Vacherot) ma il match contro Munar resterà negli occhi dei tifosi come esempio di come anche i campioni più forti possano dover lottare contro il corpo oltre che contro l’avversario.