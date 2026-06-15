Generale Vannacci, il delirio complottista della Piccolotti: "Manipolazioni e algoritmi"

E così, dopo averlo derubricato a "Medioevo", ecco che la Piccolotti torna a cannoneggiare contro Vannacci nel corso di Tagadà, il programma di approfondimento politico del pomeriggio su La7, la puntata è quella di lunedì 15 giugno. Un cannoneggiamento tra il paranoico e il complottista. "Io penso che l'operazione Vannacci abbia solidi e tristi riferimenti internazionali - premette Piccolotti -. Abbiamo già visto negli anni prima la crescita di Matteo Salvini dal 3% al 30%, poi Salvini è stato mollato e abbiamo osservato la crescita dal 3% al 28% di Giorgia Meloni. Ora vediamo in pochi mesi la crescita dal 2% al 6% di Vannacci: queste non sono operazioni spontanee, ci sono in atto azioni di manipolazione degli algoritmi, agenzie di comunicazione, spinte che vengono portate avanti sui social network per dare una visibilità gigantesca alle inaccettabili parole d'ordine di Vannacci", la spara lady Fratoianni.