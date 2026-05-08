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Jannik Sinner, la frecciata di Djokovic: "Fortissimo, impressionante. Anche se..."

di Lorenzo Pastugliavenerdì 8 maggio 2026
Jannik Sinner, la frecciata di Djokovic: "Fortissimo, impressionante. Anche se..."

2' di lettura

Novak Djokovic non ha dubbi. Il prossimo grande traguardo di Jannik Sinner è soltanto questione di tempo. Alla vigilia del ritorno in campo agli Internazionali d’Italia, il campione serbo ha speso parole importantissime per il numero uno del mondo, protagonista di una stagione fin qui quasi perfetta.

Il 24enne di Sesto Pusteria arriva a Roma dopo aver dominato anche Madrid, infilando il quarto Masters 1000 consecutivo dell’anno e confermandosi il giocatore più forte del circuito. Un rendimento impressionante che potrebbe diventare storico proprio al Foro Italico: in caso di vittoria, infatti, l’azzurro completerebbe il Career Golden Masters, vincendo almeno una volta tutti i tornei 1000 del calendario. Un’impresa riuscita soltanto a Djokovic, addirittura in due occasioni.

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E proprio Nole vede Sinner ormai vicinissimo a quel traguardo. “Ce la farà sicuro, probabilmente già quest’anno — ha spiegato il serbo — “È fortissimo e il modo in cui gioca è davvero impressionante”. E sul tema del cambiamento dei Masters 1000, oggi strutturati su due settimane rispetto al vecchio formato da sette giorni, il serbo ha dovuto modificare molto la gestione fisica e mentale dei tornei: “Personalmente preferivo il vecchio formato — ha ammesso — Gli Slam dovevano durare due settimane, mentre i Masters una sola. Però bisogna adattarsi”.

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Secondo Nole, però, il nuovo calendario offre anche alcuni vantaggi ai giocatori, soprattutto sul piano del recupero: “Avere un giorno libero tra una partita e l’altra aiuta molto a recuperare energie e questo può favorire alcuni tennisti”. Nonostante questo, il campione serbo sottolinea come il percorso di Sinner resti straordinario: “È difficile vincere ovunque perché cambiano superfici, condizioni e ambienti — ha concluso — Ma Jannik è un giocatore completissimo e lo sta dimostrando ormai da due anni. Se è numero uno del mondo c’è una ragione”.

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