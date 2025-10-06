Novak Djokovic devastato vomita in campo: polemica furibonda

Il caldo soffocante e l’umidità estrema di Shanghai stanno mettendo a dura prova i tennisti. Dopo la vittoria in tre set su Yannick Hanfmann, Novak Djokovic ha raccontato le difficoltà vissute in campo: “Di mattina, con il sole, è ancora peggio”, le sue parole. Il malessere che lo ha costretto a vomitare durante il match ne è la prova più evidente. Jannik Sinner, invece, ha dovuto arrendersi ai crampi e ritirarsi. Djokovic, pur provato, è riuscito a resistere e a chiudere l’incontro a suo favore.

Alla vigilia degli ottavi contro Jaume Munar, il serbo non nasconde la fatica: “Giocare con l’80% di umidità è brutale — ha spiegato il serbo — Al mattino il sole rende tutto più difficile. Per me, biologicamente, è complicato affrontare condizioni del genere”. Nonostante ciò, ha tenuto duro per quasi tre ore contro un Hanfmann in ottima forma. “Lui ha giocato benissimo, ma il pubblico cinese mi ha dato energia. Sentire il mio nome urlato dagli spalti è stato come vivere un sogno. A 38 anni non potrei chiedere di più”.