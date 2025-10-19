Aprilia, un weekend trionfale in Australia

L'Aprilia ha coronato un weekend trionfale in Australia: dopo il successo di Marco Bezzecchi nella Sprint, e' arrivata la prima vittoria nella Moto Gp per Raul Fernandez. Secondo posto per la VR46 Ducati di Fabio Di Giannantonio che ha recuperato dalla decima posizione, terzo casella sullo schieramento, terzo proprio Bezzecchi malgrado i due long lap penalty tra il quinto e il settimo giro. Sul circuito di Phillip Island e' arrivato cosi' il primo squillo del 24enne spagnolo che nel 2021 era stato vicecampione del mondo nella Moto2. Fernandez fa parte del team Trackhouse della casa italiana, diretto da Davide Brivio.

Per l'Aprilia di 'Bez', invece, c'e' il terzo posto nel Mondiale piloti: il riminese ha infatti scavalcato Pecco Bagnaia, caduto a quattro giri dal termine quando era 13mo. Alex Marquez, quarto, consolida il secondo posto in classifica generale alle spalle del fratello Marc, fermo a causa della frattura della clavicola ma gia' campione del mondo. Quinto Acosta, seguito da Luca Marini e Alex Rins, poi tre Ktm con Binder, Bastianini ed Espargaro. Si torna in pista il prossimo weekend, dal 24 al 26 ottobre a Sepang, in Malesia. Nella classifica Costruttori la Ducati ha ora 671 punti, seguita dall'Aprilia con 345 e dalla Ktm a quota 298.

