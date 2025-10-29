Alcaraz crolla a Parigi: il punto che fa sognare Sinner

Clamoroso a Parigi: Carlos Alcaraz esce al secondo turno al Masters 1000 che si disputa sul duro indoor della Defense Arena a Nanterre (che ha sostituito il tradizionale campo di Bercy). La sconfitta in tre set contro il britannico Cameron Norrie costringe ora lo spagnolo a tifare contro Jannik Sinner: l'azzurro, che oggi giocherà contro il belga Zizou Bergs, ha la concreta possibilità di riprendersi il numero 1 della classifica Atp perso a Flushing Meadows con la sconfitta in finale agli Us Open proprio contro Carlitos.
Al "Rolex Paris Masters", ultimo Masters 1000 della stagione (montepremi 6.128.940 euro), il fenomeno di Murcia era partito bene vincendo il primo set per 4-6, per poi farsi insolitamente falloso e impreciso (54 errori, una enormità per un giocatore come lui) e cedere il passo alla rimonta di Norrie che si aggiudica gli altri due parziali per 6-3, 6-4 dopo oltre 2ore e 20' di gioco.
Come detto, la sconfitta di Alcaraz potrebbe permettere a Sinner di riprendersi lo scettro conquistando il titolo il 3 novembre, ma soprattutto di rimanere in lotta per la prima posizione mondiale fino alle Atp Finals di Torino. Se l'altoatesino dovesse vincere l'ultimo Masters 1000 della stagione a Bercy, il divario tra i due si ridurrebbe a 1.050 punti (11.050 per Alcaraz, 10.000 per Sinner). Sinner potrebbe tornare numero 1 del mondo vincendo a Torino a patto che Alcaraz non chiuda il proprio girone imbattuto e non raggiunga la finale. Per Norrie è la prima vittoria in carriera contro il numero 1 del mondo, per Carlitos è invece la prima sconfitta in un Masters 1000 dopo 17 partite vinte consecutivamente tra Montecarlo, Roma e Cincinnati. Avanti anche Rublev (6-4, 6-4 contro Tien) e Fritz (7-6 (4), 6-2 contro Vukic).
Nella conferenza stampa post-match, Alcaraz è apparso decisamente costernato: "Norrie ha giocato bene, non mi ha fatto respirare. Ma sono deluso dal mio livello di oggi, questo è. Mi ero allenato bene e mi sentivo benissimo". "Anche nel primo set sentivo di poter fare molto meglio - ha a mmeso lo spagnolo -. Ho provato a giocare meglio nel secondo, ma è stato esattamente l'opposto. Mi sono sentito ancora peggio in campo. Non sono rimasto sul mio livello, ho commesso tanti errori, sbagliando palle facili. Sono deluso". E ora? "Non so come starò per Torino. Cercherò di prepararmi al meglio. Adesso voglio solo tornare a casa e vedere cosa farò dopo. Mi allenerò e mi preparerò e cercherò di non far sì che un risultato del genere accada di nuovo".
