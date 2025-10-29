Alcaraz crolla a Parigi: il punto che fa sognare Sinner

Nella conferenza stampa post-match, Alcaraz è apparso decisamente costernato: "Norrie ha giocato bene, non mi ha fatto respirare. Ma sono deluso dal mio livello di oggi, questo è. Mi ero allenato bene e mi sentivo benissimo". "Anche nel primo set sentivo di poter fare molto meglio - ha a mmeso lo spagnolo -. Ho provato a giocare meglio nel secondo, ma è stato esattamente l'opposto. Mi sono sentito ancora peggio in campo. Non sono rimasto sul mio livello, ho commesso tanti errori, sbagliando palle facili. Sono deluso". E ora? "Non so come starò per Torino. Cercherò di prepararmi al meglio. Adesso voglio solo tornare a casa e vedere cosa farò dopo. Mi allenerò e mi preparerò e cercherò di non far sì che un risultato del genere accada di nuovo".



A Paris SHOCKER



The moment @cam_norrie defeated Alcaraz from a set down for his first ever win over a World No.1! #RolexParisMasters pic.twitter.com/RES0TyjwNi — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2025