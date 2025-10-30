Libero logo
di Lorenzo Pastugliagiovedì 30 ottobre 2025
Jannik Sinner e il bimbo: "Per te è ok?", il video lascia Parigi di sasso

2' di lettura

Jannik Sinner continua il suo cammino trionfale al Masters 1000 di Parigi, superando senza difficoltà il belga Zizou Bergs (per 6-4 6-2) e conquistando l’accesso agli ottavi di finale contro Francisco Cerundolo. Un match gestito con autorità, in cui l’altoatesino ha mostrato totale padronanza del gioco e una serenità che lo rende sempre più difficile da affrontare.

Ma il momento più significativo non è arrivato sul campo, bensì subito dopo. Tra il pubblico c’era un bambino che, durante il match, aveva esposto un cartello con una richiesta semplice: ricevere la racchetta del suo idolo. Sinner, notato quel messaggio, non lo ha dimenticato. Dopo aver salutato l’avversario e raccolto il borsone, si è avvicinato agli spalti e ha consegnato al piccolo tifoso la sua racchetta, sorridendo: “È per te, ok?”.

Il gesto ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e la commozione del bambino, che ha stretto tra le mani un vero cimelio. Quella racchetta, una Head Speed MP personalizzata su misura per Sinner, è un pezzo unico, con un valore che supera di gran lunga quello commerciale. Un momento che racconta molto più dei numeri e dei titoli: la naturalezza, la gentilezza e la capacità di Sinner di restare umano anche ai vertici del tennis mondiale. In un torneo che potrebbe consacrarlo definitivamente tra i grandi, l’azzurro ha dimostrato che il vero campione si riconosce anche dai gesti fuori dal campo.

