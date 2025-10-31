Pietrangeli, rissa con Panatta: "Che ti succede?"

"Carissimo Adriano, ma che ti succede?": Nicola Pietrangeli lo ha scritto in un articolo pubblicato su Supertennis, rivolgendosi ad Adriano Panatta, che in un'intervista al Venerdì di Repubblica ha dichiarato di essere l'unico italiano ad aver vinto il Roland Garros. "È vero che non sto bene ma se mi levi pure i Roland Garros (sono due, i singolari. E poi ci sarebbero il doppio con Sirola e quello misto) allora vuoi stravincere", ha proseguito l'ex tennista, in convalescenza dopo un intervento chirurgico all'anca destra.

"Leggo questa tua intervista pubblicata oggi, sul Venerdì di Repubblica, dove affermi che la gente ti 'rompe le palle con 'sta storia che sono rimasto l'unico ad aver conquistato il torneo di Parigi'. Annamo bene… - ha commentato Pietrangeli - per carità, è vero che sto più di là che di qua, però mi atterri così… e non è bello. Proprio da te poi, che dicesti tempo fa: 'lasciate in pace Pietrangeli, che ha novant'anni'. Oh, non mi ribattere: 'è la gente che lo dice…', oppure che la giornalista ha capito o scritto male. Certo, in quest'ultimo caso, pazienza e lo sappiamo che i giornalisti eccetera eccetera…). Ma, nel primo caso, avresti dovuto correggere. E se mi levi pure i Roland Garros allora vuoi stravincere".