Adriano Panatta, sentenza su Jannik Sinner: "Cosa rivela quella foto"

Adriano Panatta è stato ospite d’eccezione dell’ultima puntata stagionale di Citofonare Rai 2. Un commento inevitabile è andato su Jannik Sinner, che “è un ragazzo straordinario e un grandissimo campione. Non sbaglia mai una dichiarazione, è educato dentro e fuori dal campo ed è un grande esempio”.

E sul rapporto con l’altoatesino: “Io ormai passo la mia vita a rispondere su di lui. Metti caso finisce la trasmissione, io vado, prendo il taxi e almeno 20-25 persone mi dicono ‘Adriano, come sta Sinner?’ Ma io che ne so!”.