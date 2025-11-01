Sinner, travolge Zverev e vola in finale a Parigi: come lo ha fatto fuori

Jannik Sinner travolge Alexander Zverev, numero 3 del mondo, e vola in finale del Masters 1000 di Parigi. La vittoria l'ha raggiunta con un secco 6-0, 6-1 in appena un'ora e 2 minuti. L'azzurro ha dominato la sfida con il tedesco, non apparso al top della forma, e ora dovrà vedersela con il canadese Felix Auger Aliassime che in precedenza aveva battuto il kazako Alexander Bublik.
Per Sinner si tratta della prima finale nel torneo indoor parigino. E in caso di altra vittoria tornerà numero uno del mondo, sorpassando lo spagnolo Carlos Alcaraz.
"Sono contento di essere in finale. Affrontare Zverev è sempre difficile ma oggi era chiaramente fuori forma, sia fisicamente che mentalmente. Spero che si rimetta per le Finals di Torino - ha commentato l'azzurro dopo il trionfo -. Felix Auger Aliassime sta giocando un tennis incredibile. È migliorato molto, soprattutto negli ultimi mesi. Sono felice di giocare contro di lui la finale: è dei più simpatici del circuito. Sarà di certo una sfida difficile, mi preparerò al meglio".
