Sinner, il gesto romantico per la fidanzata Laila

Jannik Sinner ha trionfato al suo esordio alle Atp Finals di Torino contro il canadese Felix Auger-Aliassime. E durante il match ovviamente gli occhi erano tutti puntati su di lui, ma non solo. Grande attenzione anche verso la sua fidanzata Laila Hasanovic, che si trovava nel box del campione con le telecamere che spesso la inquadravano. Si tratta della prima volta in cui è al fianco del 24enne in un torneo in Italia.
Secondo gli osservatori più attenti, lui le avrebbe dedicato la vittoria con un gesto: con il polsino ha creato un cuore e ha indicato con il dito proprio la giovane danese, con la quale ha una relazione da quest'anno. Nel box anche l'amico pilota Giovinazzi, che domenica scorsa è diventato campione del mondo con la Ferrari nel Wec.
La prossima sfida dell'altoatesino a Torino sarà contro il tedesco Zverev, battuto di recente in semifinale a Parigi con un 6-0, 6-1. Il match è in programma per mercoledì 12 novembre alle 20.30. "La prossima partita sarà molto difficile - ha detto Sinner -. Ovviamente con Sasha (Zverev) il servizio sarà fondamentale. Il campo all'inizio era lento, ora è abbastanza veloce, sta cambiando. Giorno dopo giorno sta diventando un pochettino più veloce perché è più consumato e quindi i servizi sono fondamentali. E poi sono giochi diversi con palle nuove o palle usate".