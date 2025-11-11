Sinner, il gesto romantico per la fidanzata Laila

Secondo gli osservatori più attenti, lui le avrebbe dedicato la vittoria con un gesto: con il polsino ha creato un cuore e ha indicato con il dito proprio la giovane danese, con la quale ha una relazione da quest'anno. Nel box anche l'amico pilota Giovinazzi, che domenica scorsa è diventato campione del mondo con la Ferrari nel Wec.

La prossima sfida dell'altoatesino a Torino sarà contro il tedesco Zverev, battuto di recente in semifinale a Parigi con un 6-0, 6-1. Il match è in programma per mercoledì 12 novembre alle 20.30. "La prossima partita sarà molto difficile - ha detto Sinner -. Ovviamente con Sasha (Zverev) il servizio sarà fondamentale. Il campo all'inizio era lento, ora è abbastanza veloce, sta cambiando. Giorno dopo giorno sta diventando un pochettino più veloce perché è più consumato e quindi i servizi sono fondamentali. E poi sono giochi diversi con palle nuove o palle usate".