Jannik Sinner, Adriano Panatta-choc: "Chi vuole distruggerlo. Cosa sa solo lui"

Il futuro del tennis si chiama Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e Adriano Panatta è tornato a parlare di entrambi in una intervista a La Repubblica, soprattutto del 24enne di Sesto Pusteria: “C’è chi non vede l’ora di distruggere Sinner — commenta polemico — Hanno gente che li idolatra, ma anche persone che non vedono l’ora di distruggerli. Il tennis attuale è fatto più di tifosi che di persone competenti”.
Schietto come sempre. Quel che è certo è che Sinner “deve ringraziare Piatti (Riccardo, ex tecnico, ndr) — aggiunge — è una storia di tecnici che si sono dedicati. Il movimento ne ha beneficiato. Lui è la perfezione, fa una vita monacale, si sveglia e si addormenta pensando a quello”.
Jannik Sinner, la stoccata di Panatta ad Alcaraz: "Lui è felice ad andare a Ibiza...""Da quello che vedo, Sinner ha una dedizione assoluta per il tennis, tutto è programmato per ottenere il mas...
Un profilo quasi opposto rispetto a quello dello spagnolo: “Alcaraz pensa anche agli amici, a divertirsi la sera: non dimenticate, ha due anni di meno”. Il confronto però non ha un vincitore assoluto: “Due numeri 1 — dice — Caratteristiche diverse, stesso livello”. E l’idea del tennista perfetto nasce proprio dall’incrocio dei due: “Se Carlos avesse la mentalità di Jannik e Jannik la varietà di colpi di Carlos, avremmo il tennista perfetto”.
Adriano Panatta boccia Carlos Alcaraz: "Ecco in cosa ha sbagliato"“Alcaraz? Secondo me ha sbagliato a lasciare Ferrero che è uno tosto, difficile ma è anche un grande...
Poi lo sguardo si allarga alla storia: “Ai miei tempi, nella top-10 avevano vinto tutti uno Slam — dice ancora — Quei due sono sempre in finale: i turni precedenti non contano”. E sul futuro, nessuna certezza: “Solo Jannik conosce la verità, sa quanto potrà reggere in questo modo”. Infine, una riflessione più ampia sul sistema: “Il tennis attuale è fatto più di tifosi che di persone competenti — conclude — Basta non prestare attenzione ai social”. Un invito a guardare oltre il rumore, mentre il presente del tennis corre più veloce che mai.