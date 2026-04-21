Jannik Sinner, Adriano Panatta-choc: "Chi vuole distruggerlo. Cosa sa solo lui"

Il futuro del tennis si chiama Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e Adriano Panatta è tornato a parlare di entrambi in una intervista a La Repubblica, soprattutto del 24enne di Sesto Pusteria: “C’è chi non vede l’ora di distruggere Sinner — commenta polemico — Hanno gente che li idolatra, ma anche persone che non vedono l’ora di distruggerli. Il tennis attuale è fatto più di tifosi che di persone competenti”.

Schietto come sempre. Quel che è certo è che Sinner “deve ringraziare Piatti (Riccardo, ex tecnico, ndr) — aggiunge — è una storia di tecnici che si sono dedicati. Il movimento ne ha beneficiato. Lui è la perfezione, fa una vita monacale, si sveglia e si addormenta pensando a quello”.