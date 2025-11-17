Alcaraz, "cosa apprezzo": i tifosi italiani lo spiazzano così

Carlos Alcaraz arriva alla premiazione con il volto segnato dalla delusione, ma allo stesso tempo sorpreso dall’atmosfera dell’Inalpi Arena. Sapeva che una finale contro Jannik Sinner a Torino sarebbe stata una salita ripida, non solo per il valore dell’avversario ma anche per il fattore ambientale. Eppure, dopo la sconfitta, il pubblico italiano gli regala un’ovazione inattesa, calda, rispettosa. Non un rivale da fischiare, ma un campione da applaudire.

Quando prende il microfono con il trofeo del secondo posto, Alcaraz resta quasi spiazzato dal boato che lo accoglie. Sorride, si prende un attimo, e risponde in italiano: “grazie”. Un gesto semplice, ma sufficiente a creare un legame immediato con la platea. Poi riconosce i meriti di Sinner e del suo team, mostrando tutta la sportività che lo contraddistingue. E non manca la promessa, detta col sorriso: “Spero che tu sia pronto per l’anno prossimo perché io sarò pronto”, frase che vale come un invito al duello per la stagione che verrà.