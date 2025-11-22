Donnarumma e Tonali, l'impietosa classifica prima dei playff mondiali

A marzo gli Azzurri partiranno davanti a Irlanda del Nord , Galles e Bosnia-Erzegovina . Una superiorità che non nasce solo dal blasone o dal numero di presenze ai Mondiali, ma dall’enorme valore complessivo dei giocatori che Gattuso può convocare. Pressione? Certo. Ma anche consapevolezza: come lo stesso c.t. ha ricordato dopo il ko con la Norvegia , l’Italia deve capire quanto può davvero spingersi oltre le proprie paure.

Quando si parla di playoff Mondiali , si evocano subito tensione, storie di riscatto e partite che valgono una carriera. Ma prima di tutto c’è un dato che racconta meglio di qualsiasi metafora la distanza tra l’Italia e le sue rivali: il portafoglio. Perché la forza economica delle rose, nel calcio moderno, finisce spesso per anticipare ciò che accade in campo.

La prima sfida, quella con i nordirlandesi, mostra il divario in modo plastico: gli ingaggi dell’intera rosa azzurra sfiorano i 102 milioni , quasi dieci volte quelli dei britannici (poco più di 10 milioni ). In cima alla piramide c’è Retegui , volato in Arabia con uno stipendio da 16 milioni più bonus, seguito da Donnarumma — 12 milioni al Manchester City — e da Tonali, che a Newcastle ne guadagna 7 . Dall’altra parte, l’unico nome con cifre “internazionali” è Conor Bradley , laterale del Liverpool da 2,4 milioni , mentre molti compagni arrivano dalla Championship o dalla League One.

Galles e Bosnia, potenziali avversarie della finale playoff, offrono resistenze più “pesanti”, ma restano lontane: i gallesi sommano circa 23 milioni, spinti dai giocatori di Premier, mentre i balcanici si fermano attorno ai 12, con Kolasinac e Dzeko come principali stipendiati. La realtà, dunque, è chiara: in questi spareggi, la “grande” siamo noi. Proprio per questo, non ci sono alibi.