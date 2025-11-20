Libero logo
Playoff Mondiali, l'Italia contro l'Irlanda del Nord? Quel precedente che fa tremare gli Azzurri

di
giovedì 20 novembre 2025
L'Italia di Gennaro Gattuso sfiderà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per il Mondiale del 2026 il 26 marzo, presumibilmente a Bergamo. Una squadra che ha partecipato per l'ultima volta alla coppa del mondo nel 1986 ed ha chiuso al terzo posto nel girone di qualificazione dietro a Germania e Slovacchia con 3 vittorie (due con Lussemburgo) e 3 sconfitte, anche se due con Germania e Slovacchia solo per 1-0.

Ma l'Irlanda del Nord si è guadagnata un posto a questi spareggi perché è arrivata prima (in un gruppo con Bulgaria, Bielorussia e Lussemburgo) nel suo gruppo della Lega C di Nations League. Nel ranking mondiale della Fifa l'Irlanda del Nord è al 69esimo posto, mentre l'Italia è 12esima. I precedenti tra le due nazionali sono 11 con sette vittorie azzurre, l'ultima nel girone C valevole per le qualificazioni ai mondiali 2022: tre i pareggi, e nel gennaio 1958 l'unica vittoria nordirlandese, quando la Nazionale non si qualificò ai mondiali in Svezia.

L'ultima sfida c'è stata il 15 novembre 2021, terminata 0-0 costringendo la nazionale di Roberto Mancini a passare dai playoff, con la semifinale poi persa con la Macedonia del Nord. L'Irlanda del Nord è una squadra molto fisica e organizzata, che difende bene anche se non ha un grande attacco. I giocatori militano quasi tutti in Inghilterra, ma solo in 5 in Premier League e l'unico a grande livello è Conor Bradley, esterno del Liverpool.

