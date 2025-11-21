Italia "disperata, può succedere di tutto". Playoff, chi ci umilia

L’Italia sa di dover prima superare il primo ostacolo, l’Irlanda del Nord, ma intorno al playoff mondiale si ragiona già come se la semifinale fosse una formalità. Eppure la storia suggerisce prudenza. Nonostante ciò, in Bosnia e in Galles il pensiero è già all’ultima sfida, a Sarajevo o Cardiff, come se il passaggio degli Azzurri fosse scontato. In Bosnia, il riferimento resta Edin Dzeko. Dopo il sorteggio ha scelto il silenzio delle parole e la forza delle immagini, con una foto pubblicata su Facebook accompagnata solo da una frase motivazionale.

Qualche giorno prima aveva però lasciato trasparire tutta la fatica degli ultimi anni parlando di “nausea da playoff”, pur assicurando che lui e i compagni faranno di tutto per essere negli Stati Uniti quest’estate. Ben più diretto il c.t. Sergej Barbarez, che ha dichiarato: “L’unica cosa che volevo era la finale in casa”. E se la Bosnia batterà la vincente dell’altra semifinale, sarà accontentato: la gara decisiva si giocherà infatti a Sarajevo.