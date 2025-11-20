Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord in semifinale. E in finale...

Tutto sommato è stato un sorteggio favorevole per l'Italia ai playoff per i Mondiali. In semifinale - in casa - giocherà contro l'Irlanda del Nord. E in finale, eventualmente, affronterà in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Evitate così le minacce peggiori. Su tutte la Svezia, che ai tempi di Ventura ci regalò la prima delusione, poi bissata con Roberto Mancini. Tra le insidie nel cammino degli Azzurri ci sarebbe poi l'ipotetica finalissima in trasferta. Pensando ai corsi e ricorsi storici, però, le due precedenti eliminazioni dell'Italia sono avvenute quando la nostra Nazionale ha giocato in patria.

Sono 11 i precedenti tra Italia e Irlanda del Nord. Sette le vittorie azzurre, l'ultima nel girone C valevole per le qualificazioni ai mondiali 2022. Tre i pareggi, e nel gennaio 1958 l'unica vittoria nordirlandese, per noi amara, quando la Nazionale non si qualificò ai mondiali in Svezia. L'ultima sfida il 15 novembre 2021, gara che terminò 0-0 e che costrinse la squadra di Roberto Mancini a passare dai playoff, con la semifinale persa contro la Macedonia del Nord.

"Bisogna commentare solo la gara in casa con l'Irlanda del Nord, ci giochiamo tutto, poi le altre sono due squadre sono valide con tipologie di gioco totalmente differenti”. Così il ct della nazionale di calcio Gennaro Gattuso.

Quanto alla Nord Irlanda, ai microfoni il ct azzurro ha spiegato: "Sono molto forti fisicamente, giocano sulla seconda tantissime palle. Ci sarà da fare una grande partita ma penso che ce la possiamo giocare. La finale in trasferta? Pensiamo alla prima gara, poi sappiamo il Galles e la Bosnia che squadre sono e l'ambiente che potremo trovare. Con il Galles è dura, c'è uno stadio che spinge, stile loro, ma anche in Bosnia, sono stadi che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Noi passiamo la semifinale e poi vediamo chi affronteremo e come affrontarle”. Per la sfida in casa contro l'Irlanda del Nord si fa sempre più concreta l'ipotesi di Bergamo come sede: “Sì, ne abbiamo parlato con il presidente e tutti gli addetti della Figc, è venuta fuori Bergamo e vediamo se riusciremo a giocarla lì”, ha annuito Gattuso.