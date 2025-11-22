Vlahovic, cori horror a Firenze, "sei uno z***ro". Si ferma la partita

Un rigore procurato e revocato, un gol clamoroso mangiato. E gli insulti dei suoi ex tifosi. Dusan Vlahovic è stato il grande protagonista di Fiorentina-Juventus. anticipo delle 18 del 12esimo turno di Serie A.

Una partita ad altissima tensione, vista la grande rivalità che da sempre divide i viola e i bianconeri, nonostante a livello societario gli affari tra i due club non siano mai mancati. Basterebbe pensare ai passaggi a Torino di giocatori come Roberto Baggio, Bernardeschi e Federico Chiesa, con Gentile, Torricelli e Di Livio a fare il percorso inverso direzione Firenze. Vlahovic, di questi, è l'ultimo caso e forse più clamoroso, essendo stato acquistato nel gennaio del 2022. E infatti, al Franchi ecco scatenarsi la rabbia dei supporter della Fiorentina.

Come detto, il serbo al centro di due episodi chiave del primo tempo: al 15' cade in area dopo una serie di trattenute reciproche con Pablo Marì. L'arbitro Doveri indica il dischetto, poi richiamato dal Var verifica lo scontro e opta per l'annullamento del rigore. Il fallo è tutto di Dusan.

Ovazione del pubblico di casa e cori razzisti tutti dedicati all'odiatissimo avversario, al grido riprovevole "Sei uno zin***ro". Come da regolamento, il direttore di gara decide per lo stop alla partita per un paio di minuti. A chiedere di cambiare atteggiamento ai propri sostenitori è stato il capitano gigliato Luca Ranieri che si è avvicinato da bordocampo al settore curva Ferrovia. Già pochi minuti dopo l'inizio della partita l'arbitro Doveri aveva chiesto che lo speaker dello stadio Franchi facesse un appello per interrompere i cori contro Vlahovic.

Al 36', è sempre il centravani juventino a involarsi in contropiede liberandosi da Pablo Marì. Vlahovic arriva davanti a De Gea, salta il portiere sulla sinistra ma Pongracic recupera toccandogli il pallone. Il serbo, da posizione defilatissima, calcia centrando solo l'esterno della rete. Altri cori di scherno da tutto lo stadio, prima della doccia gelata in chiusura di primo tempo, con il guizzo di Kostic per l'1-0 degli uomini di Luciano Spalletti.



