Milan-Juve, scambio-choc a gennaio: i nomi in ballo

Il mercato di gennaio potrebbe riservare sorprese importanti in chiave scambi tra grandi club. Al centro delle trattative ci sono due profili che potrebbero cambiare gli equilibri: Samuele Ricci e Federico Gatti. Il Milan, dopo aver preso Niclas Füllkrug e prenotato Dusan Vlahovic a parametro zero per l’estate, punta a rinforzare la difesa e ha messo gli occhi sul centrale della Juve. Federico Gatti, versatile e in grado di giocare in tutti e tre i ruoli difensivi, è il nome preferito di Allegri per completare il reparto arretrato.

La Juventus, dal canto suo, non perde di vista la mancanza di un regista di qualità. Samuele Ricci, ex granata, rientra perfettamente nel profilo ideale per Spalletti: titolare nella nazionale e già protagonista in Serie A, potrebbe essere il tassello giusto per dare continuità al centrocampo bianconero. Il Milan lo ha preso per 25 milioni in estate, ma con Ardon Jashari come regista di riserva e una rosa ricca di mezzali, Ricci può diventare la chiave dello scambio con Gatti.

Dietro questo possibile scambio si muovono valutazioni economiche e tecniche delicate, con Milan e Juve chiamate a trovare un’intesa sulle valutazioni dei giocatori. Le alternative per i rossoneri esistono — Milan Skriniar, Eric Dier e Sergio Ramos restano nel radar — ma Gatti resta la priorità. Per la Juventus, invece, Davide Frattesi continua a essere un obiettivo interessante come incursore offensivo, senza sostituire il ruolo del regista. Se l’intesa dovesse concretizzarsi, lo scambio Ricci-Gatti rappresenterebbe una sorpresa d’inverno capace di dare ossigeno ai progetti tattici dei due allenatori, Allegri e Spalletti, e dare nuova linfa alle rispettive squadre nel rush finale verso il titolo e le competizioni europee.