Juventus, Vlahovic umiliato dal grande ex: "Senza di lui..."

La Juventus sembra aver ritrovato leggerezza e compattezza sotto la guida di Luciano Spalletti, almeno secondo Giancarlo Marocchi, ex centrocampista bianconero e oggi volto Sky. "Paradossalmente l'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna — ha spiegato in una intervista a La Repubblica — perché ha liberato il campo da un sacco di domande. Cosa facciamo con lui? Resterà? Non resterà? È più forte lui o sono meglio gli altri? Nel tentativo di cercare risposte si stava perdendo di vista il resto, invece adesso oltre ai risultati ci sono le prestazioni”.

L’ex bianconero sottolinea come le vittorie contro Roma e Bologna dimostrino una squadra più armonica. "I singoli sono tutti in forma, i giocatori stanno bene insieme, le distanze in campo sono perfette, il gioco si sviluppa in armonia”, aggiunge, evidenziando anche il ruolo del contratto in scadenza di Spalletti: "Generalmente ha un effetto destabilizzante sulla squadra, invece la storia personale di Spalletti e il valore assoluto della Juve come società hanno creato un’alchimia che non richiede contratti. Si sono messi uno a disposizione dell’altra”.