Donald Trump, "ha i giorni contati": Maduro nel mirino

I giorni di Nicolas Maduro "sono contati". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista con Politico. E alla domanda se si possa escludere un'invasione di terra americana, il presidente Usa ha risposto. "Non voglio... Burns: ... in Venezuela? "Non voglio escludere né il contrario. Non ne parlo". E ancora: "Uno degli obiettivi è che il popolo venezuelano sia trattato bene. Voglio che il popolo venezuelano, molti dei quali vivono negli Stati Uniti, sia rispettato. Voglio dire, sono stati straordinari con me. Hanno votato per me al 94%, o giù di lì. Voglio dire, è incredibile".

Ma ce ne è anche per l'Ue. L'Europa è paragonabile a un gruppo di nazioni "in decadenza" guidate da persone "deboli", ha spiegato The Donald. Il capo della Casa bianca ha poi sminuito i tradizionali alleati degli Stati Uniti per non essere riusciti a controllare i flussi migratori e a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, e segnalando che avrebbe appoggiato candidati politici europei in linea con la sua visione per il continente. "Penso che siano deboli", ha detto Trump riferendosi ai leader politici europei. "Ma penso anche che vogliano essere politicamente corretti". "Penso che non sappiano cosa fare", ha aggiunto. "L'Europa non sa cosa fare". L'attacco frontale - scrive Politico - contro la leadership politica europea rappresenta la denuncia più virulenta del presidente fino ad oggi nei confronti di queste democrazie occidentali, minacciando una rottura decisiva con paesi come Francia e Germania che hanno già relazioni profondamente tese con l'amministrazione Trump.