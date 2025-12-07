Casa Bianca, ecco cosa c'è dietro il documento sulla nuova National Security Strategy

È scoraggiante e imbarazzante leggere le pagine dei giornali italiani (e gran parte di quelli europei con pochissime eccezioni, tra cui spicca Le Figaro), dedicate al documento della Casa Bianca sulla nuova National Security Strategy. Non vi è traccia nelle cronache dell’ambiente culturale da cui il documento scaturisce e delle sfide che affronta e insieme richiama, in questi anni terribili di smottamento dell’ordine internazionale. A differenza di quanto si legge e si ascolta sui media, gli Stati Uniti escono da un profondo travaglio culturale che disgraziatamente è offuscato dalla rozzezza della cuspide trumpiana e dall’incomprensione del carattere strategico del dilemma in cui il pianeta si confronta in questi terribili tempi di guerra. Sono tempi in cui solo la cultura ci potrà salvare. Ed è esattamente questo potere dello spirito che oggi latita. La nuova National Security Strategy è il frutto più compiuto di Michael Anton, italo-libanese, Bachelor in letteratura e studi classici alla California Davis University, attività di insegnamento presso il St.

John’s College e la Claremont Graduate University e l’Hillsdale College’s Kirby Center di Washington DC. Storico del pensiero filosofico americano, ha svolto le prime esperienze di consulente e funzionario presso le istituzioni dello Stato californiano per poi partecipare al governo con la seconda amministrazione Trump. Anton ha scritto un ormai celebre saggio (“The Flight 93 Election”) in cui paragonava l’elezione presidenziale di Trump a un aereo dirottato di cui bisognava riprendere il controllo: si faceva evidente riferimento al volo 93 della United Airlines, uno degli aerei di linea dirottati l’11 settembre 2001. A differenza degli altri, quel volo non raggiunse l’obiettivo dei terroristi - probabilmente il Campidoglio o la Casa Bianca - poiché i passeggeri, resisi conto della situazione, tentarono eroicamente di riprendere il controllo dell’aereo, che si schiantò in un campo vicino a Shanksville, in Pennsylvania. Tutti a bordo morirono, ma, oltre ai simboli della democrazia, molte più vite furono salvate e il sacrificio di quei passeggeri- cui è stata assegnata la Medaglia d’oro del Congresso - è considerato un gesto patriottico fondamentale.