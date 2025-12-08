Donald Trump non è "l'anomalia" che ci raccontano ma rappresenta l'America più vera

C’è un vizio di fondo in molte analisi su Donald Trump e la politica americana. Quel vizio che fa parlare con superficialità di una «deriva autoritaria» impressa alla più solida democrazia occidentale. E che in queste ore porta a sottovalutare e a rispedire indignati al mittente le critiche all’Europa contenute nella Strategia per la sicurezza nazionale. Quasi come se quelle critiche provenissero da un “uomo solo al comando”, da un despota bizzarro che solo per fortuite circostanze si è trovato, insieme alla sua cricca, alla guida della nazione: uno di quegli incidenti di percorso che la storia contempla, una parentesi presto archiviabile con l’auspicabile ritorno alla “normalità”. Si fatica a considerare che quell’uomo non è affatto solo al potere, che non ha un rapporto diretto e leaderistico col solo popolo che lo ha eletto per un presto assorbibile moto di reazione verso l’establishment precedente.

Questa componente esisteva forse nel 2016, quando Trump conquistò per la prima volta la Casa Bianca, ma oggi la questione si pone su basi assolutamente diverse. Trump va preso sul serio perché è l’espressione di un nuovo “blocco di potere” e di nuove élite cementatesi negli ultimi anni. La nuova classe dirigente, che va affiancandosi e sostituendosi alla precedente, è l’artefice di una vera e propria “rivoluzione” o “egemonia culturale” che trova nella critica feroce al politicamente corretto, ovvero alle degenerazioni della cultura woke, il maggiore collante. Non è un caso che proprio su questo versante essa è riuscita finora a realizzare i suoi obiettivi, corrispondendo fra l’altro ad un sentiment diffuso nella società. D’altronde, cosa altro si richiede se non questo a una classe dirigente degna del nome?