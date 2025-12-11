Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Inter-Liverpool, Cristian Chivu in "fissa": le uniche due parole

di Lorenzo Pastugliagiovedì 11 dicembre 2025
Inter-Liverpool, Cristian Chivu in "fissa": le uniche due parole

1' di lettura
tag
inter-liverpool
inter
liverpool
champions league
cristian chivu

Inter, per voi Chivu verrà esonerato prima del termine della stagione?

Un altro ko Inter-Liverpool, irruzione di Palladino in diretta tv: Chivu di sasso

Rimonta da Dea Scamacca e CdK ribaltano il Chelsea: Atalanta, è sogno-Champions!

ti potrebbero interessare

Il Napoli sprofonda: ko 2-0 col Benfica, la Champions di Conte appesa a un filo

Il Napoli sprofonda: ko 2-0 col Benfica, la Champions di Conte appesa a un filo

Juve, sofferenza e vittoria: 2-0 al Pafos, playoff vicini

Juve, sofferenza e vittoria: 2-0 al Pafos, playoff vicini

Aryna Sabalenka, l'attacco alle atlete transgender: "Ho una sensazione"

Aryna Sabalenka, l'attacco alle atlete transgender: "Ho una sensazione"

Redazione
Juve, i timori di Marchisio su Chiellini: "Lo vedo tanto magro..."

Juve, i timori di Marchisio su Chiellini: "Lo vedo tanto magro..."

Redazione