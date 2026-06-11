Andrea Cambiaso, la Juve trema: la "proposta indecente" dell'Inter

Andrea Cambiaso prende quota nei pensieri dell'Inter. Mentre la trattativa per Marco Palestra continua a scontrarsi con le richieste dell'Atalanta, il club nerazzurro sta valutando con crescente attenzione il profilo del laterale della Juventus — secondo La Repubblica —, considerato come una possibile alternativa per rinforzare le corsie esterne. Palestra resta infatti uno degli obiettivi più apprezzati dalla dirigenza interista, ma la distanza economica continua a essere significativa. L'Atalanta non sembra intenzionata a fare sconti e valuta il proprio giocatore 50 milioni di euro più 5 di bonus, una cifra che finora ha frenato non solo l'Inter, ma anche altri club interessati come Manchester City e Newcastle.
Il giocatore avrebbe già raggiunto un'intesa economica con il City, ma questo non significa che il suo futuro sia stato deciso. L'Inter resta una destinazione gradita e la partita è ancora aperta, anche se molto dipenderà dalle richieste del club bergamasco. Proprio per questo i nerazzurri stanno approfondendo altre piste. Tra queste spicca quella che porta a Cambiaso, profilo particolarmente apprezzato per la sua versatilità tattica e per la capacità di giocare indistintamente su entrambe le fasce. Un aspetto che lo rende ideale per il sistema di gioco interista.
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Rispetto all'operazione Palestra, inoltre, l'investimento Cambiaso richiesto potrebbe essere più contenuto. Non è escluso che tra Inter e Juventus possano svilupparsi discorsi più ampi, anche attraverso l'inserimento di contropartite tecniche. Tra i giocatori graditi a Luciano Spalletti figurerebbero Davide Frattesi e Carlos Augusto, due elementi che potrebbero entrare in eventuali ragionamenti tra i club. L'Inter continua comunque a muoversi su più tavoli. Oltre alla ricerca di un esterno, resta aperta la questione portiere con Ivan Provedel tra i nomi monitorati per il futuro. Per il momento, però, l'attenzione principale sembra concentrata proprio sulle corsie laterali, dove il nome del giocatore della Vecchia Signora sta guadagnando terreno giorno dopo giorno.