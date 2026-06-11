Andrea Cambiaso, la Juve trema: la "proposta indecente" dell'Inter

Andrea Cambiaso prende quota nei pensieri dell'Inter. Mentre la trattativa per Marco Palestra continua a scontrarsi con le richieste dell'Atalanta, il club nerazzurro sta valutando con crescente attenzione il profilo del laterale della Juventus — secondo La Repubblica —, considerato come una possibile alternativa per rinforzare le corsie esterne. Palestra resta infatti uno degli obiettivi più apprezzati dalla dirigenza interista, ma la distanza economica continua a essere significativa. L'Atalanta non sembra intenzionata a fare sconti e valuta il proprio giocatore 50 milioni di euro più 5 di bonus, una cifra che finora ha frenato non solo l'Inter, ma anche altri club interessati come Manchester City e Newcastle.

Il giocatore avrebbe già raggiunto un'intesa economica con il City, ma questo non significa che il suo futuro sia stato deciso. L'Inter resta una destinazione gradita e la partita è ancora aperta, anche se molto dipenderà dalle richieste del club bergamasco. Proprio per questo i nerazzurri stanno approfondendo altre piste. Tra queste spicca quella che porta a Cambiaso, profilo particolarmente apprezzato per la sua versatilità tattica e per la capacità di giocare indistintamente su entrambe le fasce. Un aspetto che lo rende ideale per il sistema di gioco interista.