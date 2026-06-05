Serie A, ecco il nuovo calendario: le date chiave, quando si deciderà lo scudetto

L'Inter campione d'Italia debutterà a San Siro contro il Monza nella prima giornata di Serie A 2026/27. Il Napoli giocherà in trasferta contro il Genoa, la Juventus scenderà in campo invece contro un'altra neopromossa, il Frosinone, sempre in trasferta. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario in svolgimento a Parma. Queste le partite della prima giornata, in programma nel weekend del 22/23 agosto: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce.

Il derby di Roma tra Roma e Lazio si giocherà alla 15/a giornata di Serie A, nel weekend del 12-13 dicembre, mentre quello di Torino tra Juventus e Torino, di scena all'Allianz Stadium, verrà disputato la 18/a giornata, nel turno infrasettimanale dell'Epifania. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di Serie A in corso al Teatro Regio di Parma. Il derby d'Italia tra Inter e Juventus si giocherà a San Siro nella 19/a giornata, nel weekend del 9-10 gennaio, ultimo turno del girone d'andata. Quella giornata prevede anche Roma-Milan. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di Serie A in corso al Teatro Regio di Parma.