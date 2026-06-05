Serie A, ecco il nuovo calendario: le date chiave, quando si deciderà lo scudetto

L'Inter campione d'Italia debutterà a San Siro contro il Monza nella prima giornata di Serie A 2026/27. Il Napoli giocherà in trasferta contro il Genoa, la Juventus scenderà in campo invece contro un'altra neopromossa, il Frosinone, sempre in trasferta. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario in svolgimento a Parma. Queste le partite della prima giornata, in programma nel weekend del 22/23 agosto: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce.
Il derby di Roma tra Roma e Lazio si giocherà alla 15/a giornata di Serie A, nel weekend del 12-13 dicembre, mentre quello di Torino tra Juventus e Torino, di scena all'Allianz Stadium, verrà disputato la 18/a giornata, nel turno infrasettimanale dell'Epifania. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di Serie A in corso al Teatro Regio di Parma. Il derby d'Italia tra Inter e Juventus si giocherà a San Siro nella 19/a giornata, nel weekend del 9-10 gennaio, ultimo turno del girone d'andata. Quella giornata prevede anche Roma-Milan. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di Serie A in corso al Teatro Regio di Parma.
Rafa Leao, bordate ad Allegri: "Ho giocato mesi infortunato in un ruolo non mio""Non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la di...
Altri due big match nella 22/a giornata di Serie A, nel weekend del 30-31 gennaio. A San Siro si giocherà Milan-Juventus, mentre al 'Maradona' il Napoli ospiterà l'Inter di Cristian Chivu. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di Serie A in corso al Teatro Regio di Parma. Il derby di Roma del girone di ritorno tra Roma e Lazio si svolgerà nel weekend del 17-18 aprile, in occasione della 32/a giornata. In quello stesso turno è previsto un altro big match, Milan-Napoli. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di Serie A in corso al Teatro Regio di Parma.