Paolo Bertolucci, lezione a Landini: "Ma si faccia i fatti suoi!"

Tra i nuovi "nemici" di Maurizio Landini c'è anche Jannik Sinner. Per carità, essere nella lista nera del segretario della Cgil non è un dramma. Anzi, di solito le sbaglia tutte. Il sindacalista, ospite a Un Giorno da Pecora, ha puntato il dito contro l'altoatesino perché ha la residenza a Montecarlo e, quindi, non paga le tasse in Italia. Che poi ci sarebbe da fare una precisazione. Ogni volta che il buon Sinner disputa e vince un torneo in patria, le tasse le versa eccome. Vedi le ultime Atp Finals. Ma tant'è.

"La patrimoniale per Sinner? Credo che abbia la residenza a Montecarlo ma assolutamente sì sui guadagni che ha in Italia - aveva detto Landini -. D’altra parte se ho dieci milioni di euro e ne pago sessantamila di tasse, resto comunque ricco. Se uno ha tutti questi soldi lui rimane ricco ma così dà anche un contributo al Paese e lo fa funzionare meglio, questo potrebbe essere anche un elemento di cittadinanza. Gli basta vincere qualche torneo - aveva concluso - e ci rientra con gli interessi".