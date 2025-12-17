Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Paolo Bertolucci, lezione a Landini: "Ma si faccia i fatti suoi!"

di
Libero logo
mercoledì 17 dicembre 2025
Paolo Bertolucci, lezione a Landini: "Ma si faccia i fatti suoi!"

1' di lettura

Tra i nuovi "nemici" di Maurizio Landini c'è anche Jannik Sinner. Per carità, essere nella lista nera del segretario della Cgil non è un dramma. Anzi, di solito le sbaglia tutte. Il sindacalista, ospite a Un Giorno da Pecora, ha puntato il dito contro l'altoatesino perché ha la residenza a Montecarlo e, quindi, non paga le tasse in Italia. Che poi ci sarebbe da fare una precisazione. Ogni volta che il buon Sinner disputa e vince un torneo in patria, le tasse le versa eccome. Vedi le ultime Atp Finals. Ma tant'è.

"La patrimoniale per Sinner? Credo che abbia la residenza a Montecarlo ma assolutamente sì sui guadagni che ha in Italia - aveva detto Landini -. D’altra parte se ho dieci milioni di euro e ne pago sessantamila di tasse, resto comunque ricco. Se uno ha tutti questi soldi lui rimane ricco ma così dà anche un contributo al Paese e lo fa funzionare meglio, questo potrebbe essere anche un elemento di cittadinanza. Gli basta vincere qualche torneo - aveva concluso - e ci rientra con gli interessi".

Sinner, cosa sa Sonego: "Chi può insidiare Jannik"

Dopo il trionfo in Coppa Davis, Lorenzo Sonego è volato alla Rafa Nadal Academy di Maiorca per preparare al megli...

A questo punto è sceso in campo Paolo Bertolucci. Sempre nel salotto di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la leggenda del nostro tennis ha replicato alle parole di Landini: “Ognuno dovrebbe pensare di più ai fatti propri, ciascuno gestisce la sua vita come preferisce rispettando le leggi. Hai la possibilità di andare a Montecarlo? Se lo vuoi fare, fai bene a farlo”.

Sinner e Alcaraz, verdetto già scritto: cosa filtra dai scommettitori

Il 2026 si apre con ambizioni ancora più grandi per il tennis italiano. Jannik Sinner, nonostante un 2025 straord...
tag
jannik sinner
maurizio landini
paolo bertolucci

Punto cruciale Alcaraz stroncato da Rusedski: "Serve più intelligenza". E Sinner gode...

Da non credere Jannik Sinner, clamorosa gaffe a Caduta Libera: come lo chiama il concorrente

Strade che si dividono Carlos Alcaraz, clamorosa rottura: "Molto difficile, ma...". Da chi si separa

ti potrebbero interessare

Alcaraz stroncato da Rusedski: "Serve più intelligenza". E Sinner gode...

Alcaraz stroncato da Rusedski: "Serve più intelligenza". E Sinner gode...

Redazione
Fiorentina, inferno in spogliatoio: "Mani addosso, bottigliate, sedie volanti"

Fiorentina, inferno in spogliatoio: "Mani addosso, bottigliate, sedie volanti"

Redazione
Carlos Alcaraz, clamorosa rottura: "Molto difficile, ma...". Da chi si separa

Carlos Alcaraz, clamorosa rottura: "Molto difficile, ma...". Da chi si separa

Redazione
Kylian Mbappè, colpo clamoroso: ecco come incassa 61 milioni

Kylian Mbappè, colpo clamoroso: ecco come incassa 61 milioni

Claudio Savelli