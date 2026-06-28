Covid, l'incontro con Arcuri inguaia Conte: "L'ho visto il 18 giugno..."

Si arricchisce di un nuovo capitolo il dibattito politico sulla gestione dell'emergenza Covid. Fratelli d'Italia, attraverso i capigruppo di Senato e Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, torna a puntare l'attenzione sull'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sull'ex commissario straordinario Domenico Arcuri dopo la notizia riportata da La Verità di un incontro riservato tra i due, avvenuto il 18 giugno nell'abitazione di Arcuri, alla vigilia della convocazione di quest'ultimo davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta.
Secondo Malan, "la lettura dei giornali nelle ultime settimane non manca di riservare novità e sorprese sul tema Covid". Il senatore richiama le recenti indiscrezioni relative alle presunte irregolarità nell'acquisto delle mascherine e alle consulenze finite sotto la lente degli investigatori, chiedendosi: "Viene da chiedersi cosa avesse da dirsi il duo Conte-Arcuri? C'entra qualcosa con la lettera inviata il giorno dopo da Arcuri al presidente Lisei in cui ha dato disponibilità ad essere audito dalla Commissione?".
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Da qui il sospetto avanzato dall'esponente di Fratelli d'Italia: "Che avessero necessità di concordare qualche posizione?". Per Malan, Conte "preferisce parlare della pandemia altrove, ora probabilmente anche in privato con colui che aveva scelto come commissario all'emergenza Covid, ma non dove dovrebbe: e cioè la Commissione".
Il presidente dei senatori di FdI ribadisce quindi la richiesta che l'ex premier venga ascoltato dalla Commissione parlamentare per fornire chiarimenti sugli elementi emersi nel corso dell'inchiesta, assicurando che il partito continuerà a insistere su questo punto: "Su questo non faremo alcun passo indietro".