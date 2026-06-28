Covid, l'incontro con Arcuri inguaia Conte: "L'ho visto il 18 giugno..."

Si arricchisce di un nuovo capitolo il dibattito politico sulla gestione dell'emergenza Covid. Fratelli d'Italia, attraverso i capigruppo di Senato e Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, torna a puntare l'attenzione sull'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sull'ex commissario straordinario Domenico Arcuri dopo la notizia riportata da La Verità di un incontro riservato tra i due, avvenuto il 18 giugno nell'abitazione di Arcuri, alla vigilia della convocazione di quest'ultimo davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Secondo Malan, "la lettura dei giornali nelle ultime settimane non manca di riservare novità e sorprese sul tema Covid". Il senatore richiama le recenti indiscrezioni relative alle presunte irregolarità nell'acquisto delle mascherine e alle consulenze finite sotto la lente degli investigatori, chiedendosi: "Viene da chiedersi cosa avesse da dirsi il duo Conte-Arcuri? C'entra qualcosa con la lettera inviata il giorno dopo da Arcuri al presidente Lisei in cui ha dato disponibilità ad essere audito dalla Commissione?".