"Serva", gli "amici" di Vannacci ora insultano Meloni: scoppia il caso

Un durissimo attacco contro Giorgia Meloni è arrivato sui social dalla pagina “Amici di Futuro Nazionale”, vicina al partito del generale Roberto Vannacci. Il post usa toni sprezzanti e aggressivi, definendo la presidente del Consiglio “la serva di Washington”, accusandola di essere al servizio di Washington e Bruxelles e di aver accumulato ricchezza personale “alla faccia degli italiani che non arrivano alla terza settimana del mese”.Il messaggio arriva a sostenere che solo una vittoria di Vannacci porrebbe fine a questa presunta “pacchia”. L’attacco mescola diffamazioni, accuse infondate e un populismo molto aggressivo.

La pagina social l’accusa di essere “serva di Washington”. Parole che sono particolarmente paradossali proprio in un momento in cui i rapporti tra Meloni e Donald Trump sono tesi e burrascosi. Inoltre, il linguaggio utilizzato ricalca sorprendentemente quello del Movimento 5 Stelle e del Pd di Elly Schlein. Intanto secondo una rilevazione di Spin Factor (Human Index), la Lega è salita al 7% mentre Vannacci è fermo al 5,6%. L’attacco, come riporta ilGiornale, potrebbe quindi essere una reazione alla stagnazione dei consensi del generale.