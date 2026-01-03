Leao vale la vetta

Il Milan comincia il nuovo anno con una vittoria. I rossoneri ottengono il secondo successo consecutivo in campionato, vincendo 0-1 sul campo del Cagliari, al primo ko dopo due risultati utili di fila (pareggio contro il Pisa, vittoria contro il Torino). Una vittoria, di misura, che permette ad Allegri di tornare in testa alla classifica, in attesa della risposta dell’Inter, ora indietro di due lunghezze, ma impegnata domani sera contro il Bologna.

E se passare sul campo del Cagliari dovrebbe essere la normalità per una formazione dall’indubbio valore come quella del Milan, non è invece scontato osservando il rendimento rossonero in questo campionato contro le piccole. L’unica sconfitta milanista è arrivata contro la Cremonese neopromossa, a cui si aggiungono i pareggi contro Pisa, Parma e Sassuolo (giovedì, nel prossimo turno, c’è un’altra piccola: il Genoa, a San Siro).



Anche a Cagliari, tra l’altro, Allegri doveva fare i conti con qualche problema di infermeria. Del terzetto difensivo titolare, dal primo minuto c’è solo Tomori, affiancato da De Winter e Bartesaghi. L’unico attaccante in grado di giocare dall’inizio è Leao: Nkunku è indisponibile, Pulisic e il nuovo arrivato Fullkrug sono in panchina. L’inizio di partita, in realtà, sembra suggerire un’altra serata complicata contro le piccole, dato che i padroni di casa vanno più volte alla conclusione, sfruttando la superficialità nell’approccio alla gara dei rossoneri. Con il passare dei minuti entrano in partita anche gli ospiti e la partita è combattuta. Il gol che sblocca la partita arriva all’inizio della ripresa, con Leao, ben servito da Rabiot e bravo a battere Caprile con un mancino potente, da posizione defilata. Dopo il vantaggio, crescono i rossoneri, che riescono a gestire l’1-0. Per il Cagliari di Pisacane, dunque, una sconfitta. La classifica resta in bilico, con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione (e il Verona, terzultimo, ha due gare in meno rispetto alla squadra sarda). Nel prossimo turno i rossoblù saranno chiamati alla delicata trasferta in casa della Cremonese (giovedì).