Malore sul palco per Francesco Gabbani: come sta adesso

Momenti di apprensione a Letojanni, in provincia di Messina, dove Francesco Gabbani ha dovuto interrompere il concerto gratuito in programma in piazza Cagli nell’ambito del Letojanni Summer Festival. Il cantante si è sentito male mercoledì 12 agosto, poco dopo l’inizio dell’esibizione, ed è stato costretto a lasciare il palco per sottoporsi ad alcuni controlli medici.

La serata era iniziata davanti a un pubblico numeroso ed entusiasta, ma dopo pochi brani alcuni spettatori hanno notato un atteggiamento più pacato del solito e qualche difficoltà nella voce. Poco dopo, l’artista ha interrotto la performance e si è ritirato dietro le quinte, dove è stato assistito dai sanitari presenti.

Dopo alcuni minuti di attesa, è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, a salire sul palco per spiegare al pubblico quanto accaduto. Il primo cittadino ha parlato di un «lieve malore» e ha comunicato che Gabbani sarebbe stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, sottolineando che la salute viene prima di tutto.

Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del cantante. Resta quindi da capire se il malore avrà conseguenze sui prossimi appuntamenti del suo tour estivo. Gabbani è inoltre impegnato nelle registrazioni della nuova edizione di X Factor, dove sarà giudice insieme a Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama. Nel 2027 è invece previsto il ritorno dal vivo con Occidentali’s Party, spettacolo dedicato ai dieci anni del celebre brano, con date a Firenze e Milano.