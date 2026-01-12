Inter-Napoli, lo sfogo di Chivu: "Avete sentito Ciro Ferrara?"

Due volte avanti e due volte riacciuffata: l’Inter non è riuscita a fare la differenza contro il Napoli, pareggiando 2-2 a San Siro e rimandando la possibilità di una mini-fuga in vetta. Nel post partita, Cristian Chivu ha scelto la consueta calma, evitando di entrare nel merito dei problemi storici della squadra negli scontri diretti: “L’Inter non vince scontri diretti da 14 partite? Ha spiegato bene Ciro Ferrara, si può vincere un campionato anche senza battere sempre Napoli, Juventus e Milan. Io parlo della partita e della bravura di questo Napoli”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro, rimarcando il valore degli avversari senza alimentare polemiche.

Chivu ha poi analizzato gli episodi chiave del match, soffermandosi su lucidità e atteggiamento: “C’è rammarico, certo, ma affrontare una squadra così forte non è semplice - ha aggiunto -. A noi è mancata lucidità nei momenti decisivi, ma voglio sottolineare la volontà dei miei giocatori di restare sempre in gara, di cercare situazioni e spazi. È un peccato, ma la battaglia continua, punto a punto. Ci sono 4-5 squadre in lotta, e i distacchi si ridurranno fino all’ultima giornata”.