Lois Openda, incubo-Juventus: ora il riscatto è obbligatorio, le cifre

E le casse bianconere piangono: la Juventus dovrà quindi sborsare la bellezza di 40,6 milioni di euro pagabili nei prossimi quattro esercizi dopo i 3,3 milioni (più 800 mila euro di bonus) già previsti da questo primo in bianconero. Ma la bocciatura di Luciano Spalletti è definitiva. Il belga col tecnico toscano non ha quasi mai visto il campo. Ottolini e Comolli dovranno essere abili a provare a cedere l'ex Lipsia in prestito con diritto di riscatto per racimolare qualche soldo da reivestire su altri profili.

L'ulima apparizione di Lois Openda in maglia bianconera? Quella contro la Roma nel pirotecnico 3 a 3 - con gol decisivo di federico Gatti - che ha di fatto condannato la Roma al ruolo di inseguitrice per la lotta Champions che ora vede favoriti i bianconeri e il Como di Cesc Fabregas. In quell'occasione il belga era entrato all'89esimo, senza incidere. Poi zero minuti contro Pisa, Udinese, Sassuolo, Genoa e Atalanta: cinque partite consecutive che han visto alternarsi al centro dell’attacco David, Vlahovic e Milik, Yildiz e Boga.